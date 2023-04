Viterbo: maxi piantagione di marijuana "finta" legale, condannati due agricoltori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le successive analisi svolte dal laboratorio di Biologia Molecolare dell'Università della Tuscia - Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (Deb), confermavano i risultati investigativi ed in particolare che la sostanza sequestrata conteneva un quantitativo di "tetraidrocannabinolo" (c.d. Thc) superiore al limite consentito dalla normativa per una coltivazione legale, e, pertanto, sotto l'apparente produzione e vendita di "canapa light", si celava una vera e propria produzione/trasformazione della canapa condotta in maniera illecita, tale da riscontrare livelli di Thc superiori fino a 30 volte a quelli previsti per le coltivazioni di canapa "legale". Quanto sequestrato deve essere considerata a tutti gli effetti "sostanza stupefacente" vera e propria che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato milioni di dosi di marijuana e rilevanti introiti. (Rer)