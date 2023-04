Veneto: Carfagna (Azione) governo sblocchi dpcm su regolamento Zes e Zls

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo emani il dpcm che disciplina il regolamento di Zes e Zls. Lo chiede Mara Carfagna, presidente di Azione, che spiega: "Il provvedimento è già pronto, ha anche superato il vaglio della Conferenza Unificata, ma giace inspiegabilmente fermo da oltre cinque mesi in qualche cassetto: senza, non è possibile dare piena operatività alla Zls Porto di Venezia-Rodigino. Allo stesso tempo, è necessario garantire le risorse per coprire i crediti d'imposta e dare il via alle attività nelle Zone speciali". "Tra gli ultimi atti che ho curato come ministro per il Sud e la Coesione territoriale del governo Draghi - prosegue Carfagna - ci sono state l'istituzione della Zls Porto di Venezia-Rodigino e la predisposizione dello schema di dpcm con la disciplina della nuova governance di Zes e Zls e con i criteri per l'accesso alle agevolazioni e semplificazioni previste per tali zone. Su questo, però, da ottobre è tutto fermo: manca ancora l'ultimo e decisivo passaggio, l'adozione del decreto. Fino a quando il governo non ne concluderà l'iter non sarà possibile sbloccare l'operatività della Zls. E sarebbe davvero una follia - conclude il presidente di Azione - perché significherebbe sprecare una straordinaria opportunità di rilancio per i territori, un intervento che il Veneto aspettava da anni". (Rin)