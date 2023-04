Appalti: Mazzetti (FI), da sindacati attacco pretestuoso, nuovo Codice fa bene a sistema lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai sindacati, che si ricordano di tornare in piazza solo quando al governo c'è il centrodestra, un attacco pretestuoso e infondato al nuovo Codice degli appalti, che abbiamo prodotto in sinergia con i corpi produttivi e seguendo il Consiglio di Stato". Replica così alle accuse dei sindacati scesi in piazza Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, già relatrice di maggioranza. "Non comprendo - prosegue - le motivazioni di questa ritrosia al cambiamento, al garantismo, alle imprese, in generale alla liberalizzazione e alla semplificazione, visto che è basilare per crescere e per creare posti di lavoro, sia grazie ai cantieri sia grazie alle infrastrutture". "La libertà di manifestare non è in discussione ma se continuano così, facendo opposizione per ideologia, i sindacati finisco per servire solo ai propri rappresentanti e non alla nazione". "Il lavoro dovrebbe essere l'obiettivo del sindacato – rimarca Mazzetti – non fare sterile e infruttuosa opposizione politica alle legittime decisioni del Parlamento. Dovrebbero, anzi, sostenere riforme come questa che vanno in una direzione auspicabile", conclude Mazzetti. (Rin)