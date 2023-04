Pd: Paita (Az-Iv), partito a vocazione maggioritaria è finito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il profilo del Pd come partito a vocazione maggioritaria costruito da Veltroni e interpretato al meglio da Matteo Renzi "è finito". Lo ha detto la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato Raffaella Paita, parlando a Milano all'evento di Italia Viva-Renew Europe "Il futuro della città metropolitana in regione Lombardia". "Un partito a vocazione maggioritaria - ha spiegato la senatrice - supera il 40 per cento. Il Pd di Schlein invece è un partito che guarda ad una élite circoscritta. Il Pd si è consegnato ad una figura con una connotazione fortemente di sinistra, radicale e molto vicina al Movimento 5 stelle. Le interviste di oggi di Chiara Braga e Giuseppe Conte sono chiarissime", ha concluso. (Rin)