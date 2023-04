Sociale: Gualtieri, con notte della solidarietà primo censimento persone senza dimora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Notte della solidarietà, "ieri sera ha preso il via il censimento della popolazione senza dimora per riuscire ad intercettare e soprattutto a rispondere in modo migliore ai bisogni delle persone più fragili ed emarginate di Roma". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Un progetto pilota, primo in Italia - aggiunge il sindaco - nato sulla scia di altre grandi capitali europee come Parigi e Berlino, che con la collaborazione di Istat, coinvolge più di 200 volontari di diverse associazioni che già operano sul territorio e studenti di medicina e di infermieristica dell'Universita' di Tor Vergata. Una mobilitazione, nel segno della solidarietà, che partendo dalla raccolta dei dati tramite un questionario, in modo scientifico, vuole rendere visibili gli invisibili, creando i presupposti per intervenire nella fornitura di servizi più adeguati e di una assistenza più efficace. In questa prima fase il progetto è partito dai dintorni della Stazione Termini per poi allargarsi entro la fine dell'anno a tutta la città. Ringrazio l’assessora Barbara Funari, Istat, e tutti i volontari per l’impegno profuso in questo delicato lavoro. Andiamo avanti per rendere Roma una città sempre più accogliente e solidale, che non lascia indietro nessuno", conclude Gualtieri. (Rer)