Vaticano: Papa Francesco al carcere minorile di Casal del Marmo per i riti del Giovedì Santo

- Papa Francesco nel pomeriggio del Giovedì Santo, dopo aver celebrato la messa crismale, si recherà al carcere minorile di Casal del Marmo a Roma dove celebrerà la messa in Coena Domini e la lavanda dei piedi. Il rito sarà in forma privata ma verrà trasmesso in diretta streaming. A comunicarlo è il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che però non ha ancora reso noto l'orario. Restano invariate le modalità delle celebrazioni della Settimana Santa. Il Papa presiederà le celebrazioni, con un cardinale che celebrerà all'altare, anche il giorno di Pasqua. Dovrebbe essere confermata anche la Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo. (Civ)