Privacy: OpenAi sospende servizio ChatGpt in Italia su richiesta del Garante

- L’organizzazione di ricerca OpenAI, con sede negli Stati Uniti, ha disabilitato il servizio ChatGpt in Italia su richiesta del Garante per la protezione dei dati personali. Lo rende noto OpenAi in un avviso ai clienti pubblicato sul suo sito, esprimendo rammarico per la disabilitazione. “Stiamo emettendo rimborsi a tutti gli utenti in Italia che hanno acquistato un abbonamento ChatGpt Plus a marzo. Stiamo anche sospendendo temporaneamente i rinnovi degli abbonamenti in Italia in modo che agli utenti non vengano addebitati mentre ChatGpt è sospeso”, precisa la nota. L’organizzazione assicura il suo impegno per la tutela della privacy e ritiene di offrire un servizio in conformità con le leggi in materia. “Ci metteremo in contatto con il Garante con l’obiettivo di ripristinare il vostro accesso il prima possibile”, promette ai clienti, sottolineando che molti di loro hanno trovato ChatGpt “utile per le attività quotidiane”. OpenAi ha sviluppato e gestisce la piattaforma ChatGpt, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale, in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane. In seguito a una perdita di dati, il 20 marzo, riguardanti le conversazioni e le informazioni relative al pagamento degli abbonamenti, il Garante ha aperto un’istruttoria e disposto ieri una sospensione del servizio con effetto immediato.(Was)