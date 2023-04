Difesa: premier Polonia, Ucraina acquisterà da noi cento veicoli multiruolo Rosomak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate dell’Ucraina acquisteranno dalla Polonia cento veicoli multiruolo 8x8 Rosomak. Lo ha reso noto il premier polacco, Mateusz Morawiecki. I mezzi sono prodotti a Siemianowice Slaskie, in Slesia. “Ieri ho ricevuto dal premier ucraino Denys Shmyhal un ordine da 100 Rosomak. Oggi l’Ucraina è un baluardo di libertà e noi stiamo diventando un fornitore di sicurezza per gli altri”, ha detto Morawiecki. I Rosomak, “come gli obici Krab, sono un nostro valore nazionale. Sono il marchio nazionale dell’industria della difesa polacca. Ne siamo orgogliosi e continuiamo a investire nella produzione di armi”, ha aggiunto Morawiecki. “Ricostruire la nostra capacità di produzione di armi è diventato possibile grazie al risanamento delle finanze pubbliche. Per noi è importante essere consapevoli che la produzione polacca di armamenti sta guadagnando slancio”, ha affermato il capo del governo di Varsavia. Morawiecki ha precisato anche che il denaro per l’acquisto dei mezzi da parte di Kiev arriverà dalle risorse dell’Unione europea e degli Stati Uniti indirizzate al sostegno degli sforzi bellici ucraini. (Vap)