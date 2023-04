Sociale: censimento dei senza dimora a Roma, al via prima indagine con 200 volontari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per realizzare con efficacia e precisione tale indagine - sottolinea la nota - l'Amministrazione ha coinvolto in questa prima fase le forze sociali e i cittadini che, in modo volontario, già aiutano i senza tetto ed un nutrito gruppo di studenti universitari dell'Università di Tor Vergata. Circa 200 volontari, che hanno seguito due incontri di formazione, hanno effettuato le interviste ai senza dimora presenti nel rione Esquilino e nell'area intorno a Piazza dei 500. L'Ufficio Cartografico di Roma Capitale ha suddiviso la zona in 24 "Aree d'indagine" e i volontari, divisi in equipe composte da 5 persone, hanno percorso a piedi tutta l'area a loro assegnata e compilato i questionari laddove hanno incontrato un senza tetto. Al rientro, previsto per le 23 presso la Casa dell'Architettura, è stato raccolto tutto il materiale per essere poi elaborato. (segue) (Com)