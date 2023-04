Sociale: censimento dei senza dimora a Roma, al via prima indagine con 200 volontari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prima volta a Roma, seguendo l'esempio di altre capitali europee come Parigi o Berlino, abbiamo voluto avviare un censimento della popolazione senza dimora per riuscire ad intercettare i bisogni delle persone più fragili", spiega l'assessora alle Politiche sociali e alla salute, Barbara Funari. "Questa tappa rappresenta il primo banco di prova di un'iniziativa che, oltre a sperimentare una metodologia scientifica, valorizza il coinvolgimento di tante cittadine e cittadini romani che volontariamente si sono resi disponibili", conclude Funari. "Lo studio prevede dapprima il conteggio della popolazione oggetto d'indagine e in seguito lo studio della condizione delle persone senza tetto tramite un'indagine conoscitiva (campionaria) presso i servizi per i senza dimora (Icss)", afferma la direttrice Istat per le Statistiche sociali e il welfare, Cristina . "L'indagine estesa all'intero territorio comunale dovrebbe essere condotta entro la fine dell'anno in corso", conclude Freguja. (Com)