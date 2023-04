Libia: inviato Onu in visita in Ciad, focus su ritiro mercenari e processo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ciad, Mahamat Idriss Deby Itno, ha espresso il pieno sostegno del suo Paese al processo di pace condotto dalle Nazioni Unite in Libia. Lo ha affermato il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, sul proprio account Twitter in occasione della sua visita in Ciad, giunta a sua volta nel quadro di un tour nei Paesi del sud della Libia, ovvero Sudan, Ciad e Niger. Durante il colloquio a N’Djamena, il presidente Deby ha sottolineato che “la pace e la stabilità in Libia è nell’interesse del proprio Paese” e, dopo aver apprezzato il fatto di essere stato consultato sul fascicolo libico per la prima volta, si è detto pronto a svolgere un ruolo maggiore. Bathily, dal canto suo, ha espresso apprezzamento per il sostegno del Ciad al comitato militare congiunto 5+5 nell'attuazione dell’accordo di cessate il fuoco attraverso il comitato di collegamento, impegnato nel coordinare il ritiro di combattenti e mercenari stranieri dalla Libia. Durante la sua visita in Ciad, l’inviato dell’Onu ha poi tenuto colloqui con il ministro degli Affari esteri, Mahamat Saleh Annadif, con cui sono stati esaminati gli sforzi delle Nazioni Unite tesi a organizzare “elezioni inclusive” in Libia “in un ambiente sicuro”. (segue) (Lit)