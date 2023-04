Libia: inviato Onu in visita in Ciad, focus su ritiro mercenari e processo di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il colloquio con il ministro per la Sicurezza pubblica e l’Immigrazione ciadiano, Mahamat Margui, è stata invece ribadita la necessità di “accelerare il lavoro dei comitati di collegamento di Libia, Ciad, Sudan e Niger per garantire un ritiro coordinato e sincronizzato di combattenti stranieri e mercenari” dai territori libici, ha fatto sapere Bathily su Twitter. Il focus della missione dell'inviato nei Paesi del Sahel è proprio il ritiro dei mercenari e combattenti stranieri dalla Libia. Per Bathily, la presenza dei mercenari stranieri nei territori libici “rappresenta una grave minaccia per la pace e la stabilità nel Paese e nella regione. Motivo per cui, è necessario "lavorare con i nostri partner per affrontare questa sfida senza influire negativamente sui Paesi confinanti con la Libia o la regione". Mercenari provenienti dal Sudan e dal Ciad sono stati spesso utilizzati nei conflitti che si sono susseguiti in Libia dal 2011 a oggi. Secondo il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla Libia, nel Paese sono presenti mercenari provenienti da Russia, Siria, Sudan e Ciad, che potrebbero anche influire negativamente sulla sicurezza e sulla stabilità di altre nazioni della regione. Lo stesso presidente ciadiano Idris Deby fu ucciso due anni fa durante i combattimenti contro i ribelli del Fronte per l'alternanza e la liberazione del Ciad (Fact), entrati in Ciad dalle loro basi nel sud della Libia. (segue) (Lit)