Libia: inviato Onu in visita in Ciad, focus su ritiro mercenari e processo di pace (3)

- Secondo Musa Tehusay, ricercatore libico specializzato in affari africani, il gruppo paramilitare russo Wagner ha una “costante presenza” al confine tra la Libia e il Ciad e, recentemente, ci sono stati “intensi movimenti” dei mercenari russi anche tra l’ex Jamahiriya di Muammar Gheddafi e la Repubblica Centrafricana. In particolare, secondo l’esperto, i combattenti russi sono dispiegati presso la base area di Al Jufra, nella Libia centrale, dove è concentrato il maggior “peso militare” di Wagner nel Paese nordafricano; presso postazioni mobili nei pressi del giacimento petrolifero di Zella, nella Mezzaluna petrolifera libica, area ricca di petrolio nella Libia centrale e orientale; nelle aree che vanno dal giacimento di Zella, alla città di Hon (il capoluogo del distretto di Al Jufra) fino al confine con Ciad; e ancora nella base area di Brak al Shati, nella regionale meridionale del Fezzan, dove dal ritiro delle forze di Tripoli nel 2020 “non vi è alcun elemento libico” e la struttura è “gestita esclusivamente dai mercenari”; infine nella base aerea di Tamanhint, vicino Sebha, capoluogo del Fezzan, dove Wagner fornisce supporto logistico e controlla i trasporti via camion. Tehusay, inoltre, ha anche detto a “Nova” che nell’ultimo periodo ci sono stati “intensi movimenti tra Wagner in Libia e Wagner in Repubblica Centrafricana tramite un aereo IL18, immatricolato in Centrafrica con il numero TL-KBR, soggetto a sanzioni da parte del Tesoro Usa”. (Lit)