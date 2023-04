Roma: estorcevano denaro a coetaneo per essersi rifiutato di commettere reati, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pretendevano denaro da un coetaneo come corrispettivo dell'essersi rifiutato di commettere dei reati. Per questo, i carabinieri della stazione di Roma Eur hanno arrestato un 20enne romano, già noto alle forze dell’ordine, e un 16enne romano con l'accusa di estorsione aggravata in concorso ai danni di un 18enne. La vittima, appena 18enne, si è rivolto ai carabinieri denunciando di essere ripetutamente pedinato e minacciato da alcuni coetanei che pretendevano da lui una dazione di denaro quale corrispettivo della sua mancata disponibilità a favorirli nella commissione di reati contro il patrimonio. In particolare, il 18enne, a cui era stata concessa una stanza dove alloggiare in cambio di un “aiuto” consistente nel perlustrare il quartiere Montagnola per fotografare e segnalare scooter e motoveicoli “appetibili”, si è poi rifiutato perché impaurito dalla presenza delle pattuglie dei Carabinieri in zona, sarebbe stato preso di mira dai due indagati. (segue) (Rer)