Roma: estorcevano denaro a coetaneo per essersi rifiutato di commettere reati, arrestati (2)

- Nel pomeriggio, i militari, nel corso di un mirato servizio, hanno fermato il 20enne e il 16enne in piazzale dei Caduti della Montagnola mentre, sotto minaccia, stavano portando via il cellulare, la felpa e un borsello al 18enne, come “rimpiazzo” del denaro preteso. I Carabinieri hanno perquisito i giovani recuperando gli effetti personali della vittima e rinvenendo nelle tasche del 20enne anche 11 grammi di hashish, nascosti in un calzino, denunciandolo anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il maggiorenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, mentre il minore è stato portato al centro di prima accoglienza di Roma. Al termine dell’udienza presso le aule di piazzale Clodio l’arresto del ragazzo maggiorenne è stato convalidato. Anche l’arresto del minore è stato convalidato dal Gip del Tribunale per i minorenni che ha disposto l’applicazione della misura del collocamento in comunità. (Rer)