Germania: ministro Difesa, carenze militari non possono essere colmate del tutto entro il 2030

22 luglio 2021

- Le carenze delle forze armate in Germania non possono essere colmate interamente entro il 2030. E’ quanto ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, in un’intervista all’edizione domenicale del quotidiano “Die Welt”. “Ci vorranno anni. Tutti lo sanno”, ha detto il ministro a proposito della necessità dell’apparato militare tedesco di modernizzare e rifornire i suoi equipaggiamenti dopo l’inizio della guerra in Ucraina. Al conflitto, che costringe Berlino a sostituire gli armamenti forniti a Kiev per difendersi dall’invasione, si aggiungono peraltro decenni di investimenti insufficienti. Pistorius ha, in particolare, precisato che la Germania non farà per ora altre consegne di armi e munizioni all’Ucraina oltre a quelle per le quali è già impegnata: “come altri Stati, abbiamo un inventario limitato”. Il ministro ha affermato che vorrebbe raggiungere l’obiettivo indicato dalla Nato del 2 per cento del Pil destinato alla difesa possibilmente entro la fine della legislatura. Il Pil indirizzato al settore nel 2022 è stato inferiore all’1,5 per cento. (Geb)