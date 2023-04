Migranti: Gentiloni, stabilizzare economia tunisina è premessa anche per gestione flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia "è un Paese che ha bisogno di collaborazione, perché sia la sfida economica che la sfida migratoria lo stanno mettendo sotto pressione", e "stabilizzare l'economia è una premessa anche per gestire insieme il tema dei flussi migratori". Lo ha evidenziato Paolo Gentiloni, commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale, parlando con la stampa a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Non possiamo nasconderci dal fatto che molti flussi dall'africa subsahariana si sono concentrati in Tunisia – ha sottolineato Gentiloni - e quindi la Tunisia ha bisogno di aiuti per gestire in modo umanitario la presenza di queste persone, per favorire i rimpatri volontari quando ce ne siano le condizioni e per gestire i movimenti verso l'Unione Europea sapendo che bisogna lavorare sempre di più per migrazioni regolari, di cui la nostra economia ha tra l'altro bisogno, e sempre meno invece per incoraggiare i movimenti irregolari che mettono a rischio la vita delle persone. "Sul piano economico - ha aggiunto - la collaborazione consiste innanzitutto nel collaborare per rendere possibile la conclusione del programma del fondo monetario entro il mese di maggio. C'è ancora un punto del negoziato su cui è utile se possibile dare una mano, perché poi attaccata al programma del fondo monetario potrebbe arrivare l'assistenza finanziaria dell'Unione Europea, che sarebbe molto consistente, e poi anche di singoli Paesi, come la Francia e l'Italia che hanno ipotizzato, se ci sarà il programma del fondo e l'intervento europeo, di aggiungersi". (Rem)