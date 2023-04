Vinitaly: Coldiretti, esportazioni vino in Russia +16 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante guerra, restrizioni, embarghi e minacce, la Russia non rinuncia al vino italiano con le esportazioni tricolori in Russia che sono aumentate del 16 per cento nel 2022 e hanno raggiunto lo storico record dei 172 milioni di euro. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat in occasione dell’apertura del Vinitaly a Verona. L’assenza dei russi, tra gli oltre mille buyer provenienti da 68 Paesi accreditati al Vinitaly, non ferma gli acquisti di vino italiano che anche attraverso triangolazioni arriva a Mosca dove i cittadini non rinunciano a consumare bottiglie tricolori, a casa e al ristorante. L’Italia è diventata nel 2022 il primo Paese fornitore di vino in Russia, con una quota di mercato di circa il 30 per cento, davanti a Spagna e Georgia, con i vini più gettonati che oltre al Prosecco sono – spiega Coldiretti - l’Asti e i Dop toscani, siciliani, piemontesi e veneti. Oltre la metà dei vini italiani venduti in Russia – spiega Coldiretti - è rappresentata dagli spumanti per un valore di oltre 91 milioni di euro con un balzo del 28 per cento in anno, trainati in particolare dal Prosecco che cresce di quasi il 30 per cento con più di 48 milioni di euro di vendite nel Paese di Putin secondo l’analisi di Coldiretti su dati Istat. I vini fermi, rossi e bianchi, rappresentano l’altra parte dei consumi russi di bottiglie Made in Italy – evidenzia Coldiretti - con 81 milioni di euro nel 2022 con una crescita del 5 per cento rispetto all’anno precedente nonostante la guerra in Ucraina che ha scatenato anche una guerra di ritorsioni commerciali incrociate tra l’Europa e la Federazione Russa. (segue) (Rin)