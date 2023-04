Pnrr: Castellone (M5s), quei 209 miliardi hanno una sola bandiera, quella italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maggioranza e opposizione dovrebbero lavorare insieme al fine comune di realizzare i progetti del Pnrr, accantonando ogni appartenenza ideologica, perché quei 209 miliardi hanno una sola bandiera: quella italiana". Lo dichiara il vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, del Movimento 5 stelle. "Il M5s in questi due anni ha provato a lavorare con ogni forza politica per la realizzazione del Piano. I fondi Pnrr ottenuti da Conte sono un'occasione storica unica per l'Italia", conclude.(Rin)