Trasporto aereo: Portogallo, sciopero di tre giorni del personale di cabina di Easyjet

- Il personale di cabina della compagnia aerea a basso costo britannica Easyjet inizia oggi uno sciopero di tre giorni in Portogallo, indetto per esigere retribuzioni più alte. La società responsabile della gestione degli aeroporti in Portogallo, Ana, ha informato che ci sono già state cancellazioni in mattinata, tra le quali quelle di alcuni voli in partenza da Lisbona e diretti a Bastia, in Corsica, Birmingham, nel Regno Unito, Basilea, in Svizzera, e Madrid, in Spagna. Il ministero delle Infrastrutture di Lisbona ha assicurato un livello minimo di servizio di 54 voli. Easyjet ha cercato di minimizzare le conseguenze dell’azione sindacale cancellando in anticipo alcuni voli e dando ai passeggeri la possibilità di cambiarli gratuitamente od ottenere un rimborso. (Spm)