Pnrr: Gentiloni, c'è margine trattativa, commissione pronta a esaminare proposte emendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per rinegoziare i termini del Pnrr "c'è un margine certamente, abbiamo già approvato la revisione di piani per tre paesi, Lussemburgo Germania e Finlandia" e ""quando arriveranno le proposte di emendamento da parte italiana la commissione è pronta ad esaminarle con il massimo di collaborazione e di flessibilità", ma "naturalmente si trattava di piani in relazione all'economia di questi paesi meno importanti di quanto possa essere il piano dell'Italia della Spagna della Romania e Portogallo, tanti paesi in cui il piano è molto importante". Lo ha dichiarato Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, parlando con la stampa a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. "In questo contesto così incerto - ha aggiunto - lo strumento attraverso il quale possiamo promuovere crescita e investimenti utilizzando risorse che sono già disponibili è il Pnrr. Ovviamente le difficoltà ci sono note, siamo consapevoli delle difficoltà di assorbimento di masse di risorse economiche così ingenti, ma al tempo stesso stiamo lavorando insieme, la Commissione e il governo italiano, Roma e Bruxelles, per risolvere i problemi e rendere questo strumento pienamente utilizzabile. Penso che il governo italiano sia consapevole che ne siamo consapevoli anche noi come Commissione, il successo del Piano è un obiettivo comune". (Rem)