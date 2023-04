Roma: controlli antidroga, 7 arresti e sequestrati oltre 2 chili di stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone arrestate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrati oltre due chili di droga. Questo il bilancio dei controlli effettuati nella Capitale dalla polizia di Stato. Un uomo di 27 anni è finito in manette dopo aver provato a eludere un controllo degli agenti. Il 27enne, romano, ha cercato infatti di fuggire in macchina, ma prima di mettere in moto, un poliziotto è riuscito a salire al posto del passeggero. Dopo una colluttazione, l'agente è riuscito a far accostare il sospettato dopo qualche centinaio di metri, mettendo fine alla fuga. Gli agenti sono riusciti anche a recuperare un sacchetto contenente circa 700 grammi di cocaina, che l'uomo aveva lanciato dal finestrino mentre era in moto. Gli investigatori del commissariato Appio hanno quindi arrestato il 27enne per spaccio e lesioni personali. A seguito di convalida, l'Autorità giudiziaria ha disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti del ragazzo. I poliziotti di Esposizione, invece, hanno arrestato in flagranza un sospetto spacciatore 48enne nell'atto di vendere alcune dosi di droga nascoste in un pacchetto di sigarette celato in un foro di un muro. L'arresto è stato convalidato dall'Autorità giudiziaria. (segue) (Rer)