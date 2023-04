Roma: controlli antidroga, 7 arresti e sequestrati oltre 2 chili di stupefacenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesima operazione nella nota piazza di spaccio di via dell'Archeologia. Dopo aver pedinato due spacciatori nel corso delle loro attività illecite, gli agenti sono intervenuti riuscendo a fermare uno dei due uomini, mentre il secondo è riuscito a far perdere le proprie tracce tra gli androni delle case di edilizia popolare. È stato così arrestato dai poliziotti del VI Distretto Casilino un 46enne italiano, misura convalidata dall'Autorità Giudiziaria. Complessivamente sono stati sequestrati circa 180 grammi di sostanze tra crack e cocaina. Sempre gli agenti di via delle Cincie, durante un servizio volto al controllo delle persone sottoposte a misure cautelari, hanno arrestato per droga un 38enne italiano. Nell'abitazione dell'uomo sono stati trovati circa 230 grammi di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso l'arresto è stato convalidato. (segue) (Rer)