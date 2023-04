Roma: controlli antidroga, 7 arresti e sequestrati oltre 2 chili di stupefacenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, gli investigatori del commissariato Colombo, avendo notato movimenti sospetti nell'androne di un palazzo, si sono appostati nelle vicinanze per capire cosa stesse accadendo: è stato così che hanno visto che un ragazzo, avvicinato da alcuni coetanei, entrava in un appartamento al piano terra per uscirne subito dopo e scambiare dosi di hashish con denaro. A quel punto i poliziotti sono intervenuti qualificandosi, hanno fermato il minorenne e, con uno stratagemma, si sono fatti aprire la porta dell'appartamento dalla donna che abita lì: perquisita l'abitazione, gli agenti hanno scovato nella camera da letto, nascosti in diversi punti della stanza, dei cilindri contenenti hashish per un totale di circa un chilo e 300 grammi, oltre a due bilancini di precisione. La 44enne è stata arrestata perché gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura, ha convalidato la misura pre cautelare adottata dagli agenti di polizia giudiziaria. Il minorenne, anche lui arrestato in concorso con la donna, è stato affidato al Cpa. il Giudice del Tribunale per i minorenni ha convalidato l'operato della polizia di Stato e ha affidato il ragazzo ai genitori. (Rer)