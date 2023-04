Fosse Ardeatine: La Russa, d’ora in poi non parlo più di fatti storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Basta, mi sono stancato. D’ora in poi non parlerò più di fatti storici, solo di attualità, e mi aspetto che mi si giudichi su quello che faccio e dico su temi di attualità, non sul passato del quale, semmai, parlerò con gli storici e non con i giornalisti. Quindi non fatemi più domande su queste cose perché non rispondo”. Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa al “Corriere della Sera” dopo le polemiche di ieri per aver definito “una banda di musicisti” i soldati nazisti e “pagina non gloriosa” della Resistenza l’azione di via Rasella. Parole che hanno fatto subito indignare l’opposizione, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) ma anche la comunità ebraica: “Questo mi dispiace, mi dispiace se Ruth Dureghello, che io stimo e apprezzo, ci è rimasta male. Forse avrei potuto specificare meglio che si trattava effettivamente di nazisti, quello sì, ma mi pareva una cosa ovvia”, si giustifica La Russa. Il presidente di palazzo Madama dice poi di non aver sentito la premier Giorgia Meloni, ed esclude che qualcuno possa rimproverargli alcunché. Ma si rammarica per non essere stato capito: “Loro vogliono solo montare polemica su cose di 70 anni fa, anziché giudicarmi per come faccio il mio lavoro”. E in vista del 25 Aprile, alla domanda se sarà presente alle celebrazioni, risponde: “Non l’ho mai detto. Ho detto che ci sono stato in passato ma adesso non dico più niente. Quello che farò lo saprete il 22, 23 aprile, non prima”. E aggiunge: “Sarà una sorpresa”.(Rin)