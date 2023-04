G20: India, al via la seconda riunione del gruppo di lavoro sul turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 4 aprile a Siliguri e Darjeeling, nello Stato del Bengala Occidentale, si tiene la seconda riunione del gruppo di lavoro del G20 sul turismo sotto la presidenza indiana. Lo riferisce il ministero del Turismo dell’India. I rappresentanti dei Paesi membri e ospiti e delle organizzazioni internazionali continueranno a discutere delle cinque priorità indicate dalla presidenza: il turismo verde; la digitalizzazione; lo sviluppo delle competenze; le micro, piccole e medie imprese; la gestione delle destinazioni. Il programma comprenderà anche un evento collaterale dal titolo “Il turismo d’avventura come veicolo per conseguire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, nel quale i sette Stati del Nord-est dell’India illustreranno le loro attrattive. Sono stati invitati anche dirigenti delle associazioni di settore Adventure Tour Operators Association (Atta) e Adventure Tour Operators Association of India (Atoai). È prevista anche una visita a Darjeeling, per degustare il celebre tè che porta il suo nome e percorrere un tratto della Ferrovia Himalayana, iscritta nella lista del Patrimonio dell’umanità dall’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. Nel primo incontro, svoltosi dal 7 al 10 febbraio nel Gujarat, nel Rann di Kutch, sono state proposte e approvate le cinque priorità e si sono tenuti eventi dedicati al turismo rurale e al turismo archeologico. I delegati hanno visitato il villaggio e la tendopoli di Dhordo; il sito archeologico di Dholavira, Patrimonio dell’umanità, e il parco Smritivan, Memoriale e museo del terremoto di Bhuj. (segue) (Inn)