Medio Oriente: Gerusalemme, uomo ucciso dopo aver tentato di rubare arma a poliziotto israeliano

- Le forze di sicurezza israeliane hanno sparato e ucciso, nella notte, un giovane di 26 anni che aveva provato a rubare un’arma a un agente di polizia. Lo riferisce il quotidiano “The Times of Israel”, specificando che l’episodio ha avuto luogo nella città vecchia di Gerusalemme, nei pressi di un'entrata del Monte del Tempio. La vittima è stata successivamente identificata come Mohammed Elasibi, un residente di Hura, città situata nel sud di Israele. Stando a quanto riferito dal quotidiano israeliano, citando la polizia israeliana, Mohammed, fermato per un controllo, ha aggredito uno degli agenti, riuscendo a sparare colpi con la pistola del poliziotto. Gli agenti “si sono sentiti minacciati” e hanno risposto con colpi di arma da fuoco, "neutralizzando l’uomo sul posto", ha fatto sapere la polizia. (segue) (Res)