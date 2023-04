Medio Oriente: Gerusalemme, uomo ucciso dopo aver tentato di rubare arma a poliziotto israeliano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente è avvenuto vicino alla Porta delle Catene, uno degli ingressi al luogo sacro del Monte del Tempio, in un momento in cui le forze di sicurezza sono in uno stato di allerta per le celebrazioni del mese del Ramadan, durante il quale i palestinesi musulmani sono soliti recarsi nella moschea di Al Aqsa a Gerusalemme. In effetti, ieri, decine di migliaia di musulmani hanno preso parte alle preghiere nel sito per il secondo venerdì del Ramadan. Da parte sua, la polizia di frontiera ha dispiegato 2.300 uomini a Gerusalemme e in Cisgiordania e chiuso gli ingressi di Al Aqsa e della città vecchia di Gerusalemme. Secondo le stime ufficiali, oltre 100.000 persone hanno preso parte alle preghiere al Monte del Tempio, compresi circa 52.000 palestinesi che sono entrati in Israele dalla Cisgiordania. L'agenzia di stampa palestinese "Wafa" ha fatto sapere che i fedeli sono stati aggrediti nei cortili di Al Aqsa, assaltati dalle forze israeliane. (Res)