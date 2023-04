Roma: omicidi Tuscolano, da arresto Viti elementi per arrivare a deposito armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'uso che se ne faceva delle armi resta al momento legato all'ipotesi che l'uomo arrestato le detenesse per conto delle braccia armate di organizzazioni criminali che, dall'inizio dell'anno, stanno cercando un nuovo equilibrio nelle piazze dello spaccio della Capitale. Un giro d'affari che vale milioni di euro e che i clan si contendono a colpi di pistola, gambizzando o uccidendo, come è accaduto con l'uccisione in zona Tuscolano di Andrea Fiore in via dei Pisoni domenica sera e, 15 giorni prima, di Luigi Finizio, suo amico freddato in via dei Ciceri con le stesse modalità. Seppure i due omicidi sono ritenuti collegati dagli inquirenti, al momento Viti resta indagato per essere ritenuto responsabile, insieme ad altri, del solo omicidio di Fiore. (Rer)