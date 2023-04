Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo su Alpi e Prealpi irregolarmente nuvoloso per nubi medio-alte. Su Pianura e Appennino poco nuvoloso o velato, con annuvolamenti fino al primo mattino per nubi basse. Precipitazioni deboli sparse ed intermittenti sulle Alpi di confine fino al mattino. In giornata possibili piovaschi sui settori centro-orientali, altrove poco probabili o isolati. Neve oltre 1600 metri circa. Temperature minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 6 e 9°C, massime tra 18 e 22 °C.(Rem)