Pd: Braga, più convergenza con i M5s, primo passo salario minimo

- “L’obiettivo è cercare terreni comuni con tutte le opposizioni. Certo, in questi mesi abbiamo registrato qualche difficoltà in più col Terzo polo e una maggiore consonanza con il M5s e Alleanza verdi e sinistra”. Lo afferma la capogruppo alla Camera del Pd, Chiara Braga, in un’intervista a “La Stampa”. “Su tante cose, dal lavoro, alla sanità pubblica, alla scuola si può operare insieme per costruire una opposizione più forte e da lì partire per costruire un'alternativa. Il primo passo - spiega - sarà una proposta legge unitaria sul salario minimo a cui stiamo lavorando”. Parlando del Pnrr, Braga spiega: "Registriamo una chiusura totale della premier: non vuole portare la discussione sul Pnrr in Parlamento", ricordando come il Pd sia stato il primo a chiedere "un'informativa urgente al ministro Fitto in Parlamento, luogo giusto per spiegare quali modifiche si vogliono apportare al Pnrr. Basta con questo scaricare colpe sugli esecutivi precedenti". Secondo l'esponente dem l'Europa ci guarda con preoccupazione e "non solo sul Pnrr. C'è un tentativo inquietante di riscrivere la storia che viene da figure come il presidente del Senato e la premier, che dovrebbero essere i primi garanti della Costituzione antifascista". Parlando poi di una nuova proposta del Pd sulle famiglie arcobaleno, su matrimoni e adozioni da coppie gay, la capogruppo alla Camera ribadisce che "non contempla in nessun modo una modifica della legge che vieta la maternità surrogata, perché su questo non c'è discussione. La destra confonde le acque e dimostra che non sono pronti a riconoscere diritti fondamentali a partire da quelli dei figli di coppie omogenitoriali".(Rin)