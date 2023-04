Nato: fonti stampa, von der Leyen in corsa per diventare segretario generale dell’Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è in corsa per diventare il prossimo segretario generale della Nato. Lo ha riferito il quotidiano britannico “The Sun” a partire da fonti diplomatiche. Il mandato di von der Leyen a capo dell’esecutivo europeo non terminerà fino alla fine dell’anno, mentre quello dell’attuale segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, finirà formalmente il 30 settembre, dopo che l’anno scorso è stato prorogato di un anno a causa della guerra in Ucraina. Come ha affermato il “Sun”, il Regno Unito con ogni probabilità si opporrà all’attribuzione della segreteria generale a von der Leyen, adducendo gli scarsi risultati da lei ottenuti quando era ministra della Difesa tedesca. Londra, peraltro, ha un proprio candidato alla guida della Nato, ossia l’attuale ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, che è sostenuto dal primo ministro, Rishi Sunak. Tra i nomi circolati, oltre a quello di von der Leyen e Wallace, ci sono quello della premier dell’Estonia, Kaja Kallas, che si sarebbe tuttavia chiamata fuori dalla corsa, e quello della ministra delle Finanze canadese, Chrystia Freeland. Una fonte della Nato ha spiegato al “Sun” che quest’ultima ha scarse possibilità perché il Canada non ha raggiunto il 2 per cento del Pil di spesa per la difesa. (Rel)