Sudafrica: entra in vigore aumento di stipendio per i dipendenti pubblici

- Entra in vigore oggi in Sudafrica l’aumento di stipendio per i dipendenti pubblici concordato tra le parti sociali. Lo riferisce un comunicato del governo sudafricano a seguito di una riunione speciale del Consiglio di coordinamento della contrattazione del servizio pubblico (Pscbc). I dipendenti pubblici di livello 1-12 hanno ottenuto un aumento di stipendio del 7,5 per cento, al termine di negoziati tra l’esecutivo e il sindacato di categoria, l’Associazione dei dipendenti pubblici (Psa), che aveva chiesto inizialmente un aumento del dieci per cento. L’intesa, che chiude un periodo di scioperi, riguarda gli anni finanziari 2023-24 e 2024-25. Sono comprese anche altre disposizioni, tra cui un aumento nominale del 3,3 per cento su tutta la linea e la conferma della progressione salariale dell’1,5 per cento per i dipendenti qualificati.(Res)