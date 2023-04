Usa: causa per diffamazione di Dominion a “Fox News”, si andrà a processo ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice in Delaware ha stabilito che la causa per diffamazione intentata dalla società Dominion Voting Systems, specializzata nella produzione di dispositivi e software per il conteggio dei voti, nei confronti dell’emittente “Fox News” dovrà procedere ad un processo con giuria il mese prossimo. La sentenza è stata annunciata al termine della fase pre-processuale degli ultimi giorni, nel quadro della causa per diffamazione intentata da Dominion, che ha chiesto all’emittente “Fox News” un risarcimento da 1,6 miliardi di dollari per aver veicolato la narrativa dell’ex presidente Donald Trump sulla presunta presenza di frodi elettorali nel quadro delle presidenziali del 2020. Dominion, che produce macchine per il conteggio dei voti, software per database e audit elettorali e dispositivi per scansionare e stampare le schede, ha affermato di avere perso almeno 20 contratti e potenziali opportunità con 39 giurisdizioni, a causa della copertura mediatica di “Fox News” dopo la vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 2020. Entrambe le parti a processo hanno chiesto al giudice Eric Davis di stabilire da subito un vincitore, per evitare un iter che potrebbe durare settimane, ma il tribunale ha comunque stabilito che la causa dovrà andare regolarmente a processo il mese prossimo. “Le prove presentate finora fanno capire senza ombra di dubbio che le accuse avanzate nei confronti di Dominion in relazione alle elezioni del 2020 sono false”, si legge nella sentenza. La selezione della giuria partirà il prossimo 13 aprile. (Was)