Usa: senatore democratico Fetterman dimesso dopo ricovero per depressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico John Fetterman è stato dimesso dall’ospedale Walter Reed National Military Medical Center, dove era stato ricoverato per trattare la sua depressione. In una nota, il senatore della Pennsylvania ha affermato di essere “estremamente grato allo staff medico per il lavoro svolto: mi hanno cambiato la vita e presto parlerò di quanto è accaduto nelle ultime settimane, ma voglio dire da subito che il trattamento sta funzionando”. Fetterman, che ha conquistato un seggio alla camera alta del Congresso alle elezioni di medio termine dello scorso novembre, trascorrerà a casa le prossime due settimane, e tornerà a Washington il prossimo 17 aprile, dopo il recesso pasquale. (Was)