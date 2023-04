Business news: Meta valuta divieto annunci politici in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meta Platforms Inc, il conglomerato proprietario dei social media Facebook e Instagram e della app di messaggistica Whatsapp, sta valutando di vietare gli annunci politici in Europa su tutte le sue piattaforme. Lo riferisce il quotidiano "Financial Times", secondo cui i vertici della compagnia temono sia impossibile garantire il rispetto dei regolamenti studiati dall'Unione europee per le campagne politiche online, e intendono premunirsi così da eventuali contestazioni. I parlamentari europei hanno concordato a febbraio di irrigidire le norme che regolano gli annunci politici online, al fine di contrastare la disinformazione durante le elezioni. La proposta prevede che i colossi del web statunitensi forniscano maggiori informazioni in merito agli annunci politici mirati che compaiono sulle loro piattaforme, e prevede in caso di violazioni sanzioni sino al 4 per cento del loro fatturato globale. (Rel)