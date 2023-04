Business news: Spagna, a marzo inflazione cresce dello 0,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo in Spagna l'inflazione è cresciuta dello 0,4 per cento rispetto al mese precedente, portando il tasso su base annua al 3,3 per cento, il valore più basso dall'agosto 2021. È quanto emerge dai dati provvisori diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Le statistiche attribuiscono la minore crescita dei prezzi a marzo al calo dei prezzi dell'elettricità e del carburante, rispetto all'aumento registrato nello stesso mese del 2022. (Spm)