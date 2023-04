© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha evitato di cadere in recessione dopo la crescita registrata nel quarto trimestre del 2022. Lo ha riferito l'Ufficio per le statistiche nazionali, che ha mostrato una crescita dello 0,1 per cento della produzione nazionale negli ultimi tre mesi del 2022. Si tratta di un dato migliore rispetto alla stima precedente che prevedeva un Pil allo 0 per cento nel periodo fra ottobre-dicembre. (Rel)