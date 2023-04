Business news: Francia, a marzo inflazione calata al 5,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia l'inflazione a marzo si è attestata al 5,6 per cento dopo il 6,3 per cento del mese precedente. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). "Questo calo dell'inflazione sarebbe dovuta al rallentamento dei prezzi dell'energia", ha affermato l'Insee. I prezzi dei prodotti alimentari sono però aumentati del 15,8 per cento in un anno, dopo il 14,8 per cento di febbraio. (Frp)