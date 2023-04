Business news: Spagna, nel 2022 Acs raddoppia gli asset in vendita a 4,6 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Acs ha attività in dismissione per quasi 4,6 miliardi di euro alla fine del 2022, quasi il doppio rispetto ai 2,5 miliardi di euro registrati l'anno precedente. Come riferisce il quotidiano "El Economista", questo aumento è dovuto principalmente alla vendita della partecipazione del 78,3 per cento nella strada a pedaggio SH-288 in Texas, negli Stati Uniti, che sta negoziando con la sua controllata Abertis. Nel 2022, Acs ha effettuato cessioni per 515 milioni di euro, di cui 353 milioni di euro corrispondono ad asset energetici. Tra questi, il 25 per cento degli impianti fotovoltaici in Spagna ceduti a Galp, due parchi eolici in Uruguay e un impianto idroelettrico in Perù ceduto a Cubico. Nel frattempo, la sua concessionaria di infrastrutture, Iridium, ha trasferito progetti per un valore di 88 milioni, tra cui il 75 per cento della sua partecipazione nell'autostrada Windsor Essex in Ontario, Canada. (Spm)