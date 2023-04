Business news: Paesi Bassi, inflazione base annua prezzi consumo cala al 4,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione dei prezzi al consumo su base annua dei Pasi Bassi è calata a marzo fino al 4,4 per cento, rispetto all’8 per cento di febbraio. È quanto emerge dai dati pubblicati dall’Ufficio centrale di statistica (Cbs). Come evidenziato dall’emittente televisiva “Nos”, quello registrato a marzo è il tasso più basso dall’ottobre del 2021. Stando ai dati, nell’ultimo mese i prezzi del carburante e dell’energia sono diminuiti di oltre il 28 per cento rispetto al mese di marzo del 2022, mentre i prodotti alimentari restano ancora più costosi di un anno fa del 15 per cento. (Beb)