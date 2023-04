© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novo Nordisk Pharmatech, parte del gruppo Novo Nordisk, ha acquistato un sito di 47 mila metri quadrati a Koge, in Danimarca, con l'obiettivo di espandere la propria produzione. È quanto reso noto dalla società in un comunicato. Novo Nordisk Pharmatech fornisce materie prime alla produzione farmaceutica di Novo Nordisk, oltre che, più in generale, all'industria biofarmaceutica e di medicinali. (Sts)