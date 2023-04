Camera: 3 aprile audizioni su voto in comune diverso da quello di residenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 3 aprile, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, svolge le seguenti audizioni: ore 14 sindacato Polizia di Stato (Fsp), sindacato italiano unitario dei lavoratori della polizia (Siulp) e sindacato autonomo di polizia (Sap); ore 15 Associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp); ore 15:30 Associazione azione universitaria; ore 16 Provincia di Bolzano. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)