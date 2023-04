Camera: 4 aprile audizione rappresentante Italia presso Nato su politica estera e difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 4 aprile, alle ore 9, presso l'Aula della Commissione Esteri della Camera, le commissioni riunite Esteri e Difesa, svolgono, in videoconferenza, l'audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso la Nato, Marco Peronaci, sul rinnovato ruolo della Nato alla luce delle più recenti prospettive della politica estera e di difesa dei Paesi aderenti, in occasione del 74mo anniversario della firma del Trattato istitutivo dell'Alleanza. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)