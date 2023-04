Usa: caso Jeffrey Epstein, mandati di comparizione per co-fondatore di Google e altri miliardari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fonti non hanno fornito dettagli sul motivo che ha portato il procuratore generale delle Isole Vergini ad emettere mandati di comparizione nei confronti dei quattro uomini, tra i più ricchi degli Stati Uniti. Nelle cause civili, gli avvocati possono chiedere mandati di comparizione per ottenere informazioni da persone o testimoni che non sono coinvolti direttamente nelle indagini, ma che potrebbero comunque fornire dati e materiali utili al proseguimento dell’inchiesta. Il territorio statunitense ha fatto causa alla banca lo scorso anno presso un tribunale federale di Manhattan, accusando Jp Morgan di aver facilitato gli abusi e i traffici sessuali di Epstein, permettendogli di rimanere cliente e di inviare denaro alle famiglie delle vittime. Il presidente e amministratore delegato di Jp Morgan, Jamie Dimon, ha acconsentito a comparire in tribunale per testimoniare. (Was)