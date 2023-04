Business news: Commerzbank rivede in rialzo obiettivo 2024 a 3,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commerzbank ha rivisto in rialzo l'obiettivo di risultato per il 2024, portandolo a 3,2 miliardi di euro dai tre stimati all'inizio di marzo. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il miglioramento è dovuto alle conseguenze dell'aumento dei tassi di interessa da parte della Banca centrale europea (Bce), alle pressioni inflazionistiche e a una “previsione leggermente più debole” per il risultato di rischio. (Geb)