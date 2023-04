Business news: Siemens Energy costruirà quattro stazioni di conversione in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Siemens Energy costruirà quattro stazioni di conversione per la rete elettrica dell'Italia. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che il relativo ordine per l'azienda ha un valore di circa un miliardo di euro. In particolare, Siemens Energy parteciperà alla realizzazione dei nuovi cavi elettrici sottomarini dall'Italia alla Sicilia e da qui alla Sardegna. L'obiettivo è migliorare lo sfruttamento delle energie rinnovabili e consentire la chiusura delle centrali elettriche a carbone sulle due isole. Entro il 2028, Siemens Energy realizzerà le quattro stazioni di conversione per Terna. (Geb)