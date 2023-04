Business news: Sergio Ermotti sarà il nuovo amministratore delegato di Ubs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca svizzera Ubs ha annunciato la nomina di Sergio Ermotti come nuovo amministratore delegato, un incarico che assumerà dal prossimo 5 aprile. Ermotti prenderà il posto di Ralph Hamers, che ha accettato di dimettersi ma manterrà l'incarico di consulente per un periodo di transizione. Il ritorno del ticinese Ermotti all'incarico di Ad - riferisce il consiglio d'amministrazione di Ubs in una nota - è stato deciso "alla luce delle nuove priorità a seguito della prevista acquisizione di Credit Suisse". L'operazione è stata annunciata poco meno di due settimane fa e prevede l'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs per circa 3 miliardi di euro. Ermotti, 62 anni, aveva già guidato Ubs per nove anni tra il settembre del 2011 e l'ottobre del 2020. La sua "esperienza unica" unita alla sua conoscenza del settore dei servizi finanziari in Svizzera e nel mondo, collocano "Sergio P. Ermotti nella posizione ideale per perseguire l'integrazione di Credit Suisse". (Res)