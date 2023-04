Business news: Portogallo, principali aziende spagnole interessate ad alta velocità, progetto da 3 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le principali imprese di costruzione spagnole (Acs, Ferrovial, Sacyr, Fcc, Ohla,Acciona e Comsa) sarebbero interessate al più grande progetto infrastrutturale che sarà appaltato quest'anno nella penisola iberica: la linea ferroviaria ad alta velocità che collega Lisbona a Porto. Secondo diverse fonti di mercato consultate dal quotidiano "El Economista", varie imprese spagnole stanno delineando i consorzi per partecipare alle prime gare d'appalto, il cui sviluppo è stato strutturato in tre fasi da completare nel 2030 e che ha un budget totale di 11 miliardi di euro. La prima fase del progetto prevede l'appalto della tratta tra Porto e Aveiro, con un budget stimato di 1,6 miliardi di euro, e della sezione tra Aveiro e Soure, con un investimento previsto di 1,3 miliardi di euro. I due contratti hanno quindi un valore di quasi 3 miliardi. Il governo portoghese ha ottenuto un miliardo di fondi europei per finanziarli (500 milioni per ogni tratta). La maggior parte delle aziende spagnole vanta una lunga esperienza nel settore delle infrastrutture portoghesi, avendo partecipato alla costruzione di importanti progetti stradali, ferroviari e ospedalieri. (Spm)