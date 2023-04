Business news: Iberdrola, a Siemens Gamesa commessa 95 turbine per parco eolico in Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Iberdrola ha assegnato a Siemens Games la commessa per la fornitura di 95 turbine destinate al parco eolico offshore East Anglia Three da 1,4 gigawatt (GW) nel Mare del Nord, nel Regno Unito. Iberdrola investirà circa 4 miliardi di euro ed una volta in funzione coprirà il fabbisogno energetico di circa 1,3 milioni di famiglie. Il completamento della costruzione è previsto per la primavera del 2026. EA3 è il secondo dei quattro progetti che Scottish Power, la filiale britannica di Iberdrola, sta sviluppando per il programma eolico offshore East Anglia, progettato per raggiungere una capacità di 2,9 GW in turbine ancorate al largo della costa orientale dell'Inghilterra. (Spm)